مجلس النواب ينهي القراءة الاولى لمقترح قانون تخصيص الاراضي السكنية

2019/03/14 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهى مجلس النواب بجلسته الرابعة من الفصل الثاني للسنة التشريعية الاولى بالدورة النيابية الرابعة برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم الخميس قراءة قانونين.

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