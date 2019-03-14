فدعم: شبه إتفاق نهائي على مرشحي الداخلية والدفاع

2019/03/14 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف النائب عن الإصلاح والاعمار حسن فدعم، عن شبه إتفاق نهائي على أسماء مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع.

وقال فدعم لوكالة {الفرات نيوز} ان "الحوارات واللقاءات مستمرة بين تحالفي الإصلاح والبناء بشأن استكمال الكابينة الوزارية بعضها تم الاعلان عنها وبعضها لم يعلن".



وأضاف ان" الأجواء إيجابية جداً للتوصل لحلول"، مؤكداً" حسم ملف الكابينة الوزارية في الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب".وأشار الى ان" هناك شبه اتفاق نهائي على بعض الأسماء لتولي منصبي الدفاع والداخلية".انتهى

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