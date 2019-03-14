رئيس هيئة الحشد الشعبي يستقبل ثامر السبهان في بغداد

2019/03/14 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس استقبل رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الأمن الوطني ، فالح الفياض، الخميس، وزيرَ الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان في بغداد.وذكر اعلام الفياض، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (14 اذار 2019)، أن “الفياض استقبل وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان والوفد المرافق له”.واضاف، البيان ان […]

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