متحف البصرة الحضاري يستقبل زائريه قريبا

2019/03/14 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… أعلنت محافظة البصرة ، الخميس ، ان متحف البصرة الحضاري سيستقبل زائريه ابتداء من التاسع عشر من الشهر الجاري.وذكر بيان لديوان المحافظة، في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه انه “الاستعدادات النهائية تجري على قدم وساق لافتتاح متحف البصرة الحضاري، في التاسع عشر من الشهر الجاري، بمقره الجديد في مجمع القصور الحكومية”.[…]

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