تدمير 10 اوكار لـ

2019/03/14 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادأعلنت مديرية الاسخبارات العسكرية، الخميس، عن تدمير 10 اوكار لتنظيم "داعش" في الرياض جنوبي كركوك.

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