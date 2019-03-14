العدل تفرج عن 43 حدث بينهم لعدم كفاية الادلة

2019/03/14 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة اصلاح الأحداث التابعة لوزارة العدل، اليوم الخميس، عن اطلاقها سراح 43 حدث موزعين ما بين بغداد والمحافظات.وقال بيان صادر عن وزارة العدل، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه اليوم، ان "العدد الكلي للمفرج عنهم خلال الشهر الماضي بلغ (43) حدث في بغداد والمحافظات".

واوضح البيان، بأن "بينهم (11) حدث تخليه بعد قضاءهم مدة المحكومية، و(15) بالإفراج الشرطي و(1) حدث بقرار تمييزي و(16) حدث موقوف لعدم كفاية الادلة.

وكانت قد أعلنت دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل يوم الاربعاء، عن الافراج عن 484 نزيل خلال شهر شباط الماضي.



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