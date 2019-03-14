حادث مروع يسفر عن ضحايا ومصابين شمال الموصل

2019/03/14 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ لقي شخصان مصرعهما واصيب 7 آخرون؛ اليوم الخميس؛ اثر تعرضهم لحادث سير مروع في قضاء شيخان شمال مدينة الموصل.واوضح دلشاد محمد مسؤول اعلام مديرية مرور شيخان؛ في تصريح صحفي؛ ان “سيارتين اصطدمتا اليوم على الطريق الرابط بين شيخان وباعدري”؛ لافتا الى ان “الحادث اسفر عن مصرع شخصين واصابة 7 آخرين بجروح […]

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