2019/03/14 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت هيئة النزاهة مع لجنة النزاهة في مجلس النوَّاب، مُسوَّدة مشروع تعديل قانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9 لسنة 2012).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحركات جديدة لاسترداد أموال العراق في الخارج) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحركات جديدة لاسترداد أموال العراق في الخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).