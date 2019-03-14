2019/03/14 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- انهى مجلس النواب بجلسته الرابعة من الفصل الثاني للسنة التشريعية الاولى بالدورة النيابية الرابعة برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب اليوم الخميس 14/3/2019، قراءة قانونين.وفي مستهل الجلسة دعا الرئيس الحلبوسي الكتل النيابية الى الاسراع بحسم ملف رئاسات اللجان النيابية لضمان عدم ارباك العمل، مبينا انه سيتم توجيه كتاب من المجلس الى الحكومة لغرض ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب : العراق يبدأ اولى خطوات تخصيص قطع اراضي سكنية) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب : العراق يبدأ اولى خطوات تخصيص قطع اراضي سكنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).