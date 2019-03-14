2019/03/14 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، وبالتعاون مع الشرطة الاتحادية تنفيذ اكبر عملية مداهمة استهدفت 10 مضافات في كركوك.

وذكرت المديرية في تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، انه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبعملية استباقية نوعية شنت خلية الاستخبارات ومكافحة الارهاب وسرية الواجبات الخاصة التابعتين لمديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون والتنسيق مع قيادة الفرقة الخامسة- شرطة اتحادية - اكبر عملية لمداهمة مضافات داعش الارهابي في قرية الوسطانية بناحية الرياض – كركوك.واوضحت ان العملية اسفرت عن تدمير 10 مضافات كانت تستخدم كملاذات امنة لتلك العصابات واصابة 3 من الدواعش بجروح بعد فرارهم من احدى المضافات".واضافت ان "القوة المهاجمة تمكنت من ضبط، 30 جلكانا سعة ٢٠ لترا من مادة ال C4،و10 وسائل تفجير تعمل بالضغط،و 3 عبوات ناسفة على شكل قذيفة عيار 155 ملم مربوطة بفتيل تفجير، بالاضافة الى مواد غذائية متنوعة ".

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