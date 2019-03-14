جولة ترفيهية لأطفال مؤسسة البيت العراقي للإبداع في مطار بغداد

2019/03/14 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد : الفرات نيوز} قالت دائرة علاقات وإعلام مطار بغداد الدولي ، اليوم الخميس ، انها أطفال مؤسسة البيت العراقي للإبداع ضمن منهاج متكامل شمل جولة استطلاعية وترفيهية في اروقة المطار

وبينت ادارة المطار ان "الهدف من تلك المبادرة هو أشعار شريحة الأطفال عموماً وأطفال مؤسسة البيت العراقي للإبداع خصوصاً بأهم الآليات المتبعة للسفر عبر بوابة مطار بغداد الدولي".وأشارت الى ان "الجولة شملت زيارة اهم المناطق والمواقع التي يتم من خلالها تقديم الخدمات الاساسية للمسافرين ومواقع تواجد الطائرات وتم التقاط الصور التذكارية، اضافة للتعرف على أهم الإجراءات والسياقات المتبعة في عالم الطيران الدولي المعتمدة في مطار بغداد الدولي لإعطائهم صورة متكاملة وواضحة عن ثقافة السفر".وأشارت الى ان مدير مؤسسة البيت العراقي للإبداع هشام الذهبي " ثمن جهود ومساعي التي بذلتها سلطة الطيران المدني من خلال مطار بغداد الدولي في احتضان هؤلاء الأطفال لقضاء يوم مميز في داخل المطار والتمتع بأجواء واجراءات السفر وتوفير أهم الاحتياجات الضرورية في سعادتهم في هذا اليوم الجميل".

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