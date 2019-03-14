2019/03/14 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل – ناس افتتحت وزارة النفط، الخميس، اكبر محطة لتعبئة الوقود في العراق، بمدينة الموصل، ضمن مشاريع الوزارة المقرر افتتاحها في المدينة، منها اربع محطات حكومية تم تاهيلها بعد الدمار الذي حل بها اثر العمليات العسكرية والقصف الجوي لتحرير المدينة من سيطرة داعش.وقال وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع عبدالكريم حطاب، في حديث لـ”ناس”، اليوم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموصل: افتتاح أكبر محطة تعبئة الوقود في العراق (صور) NAS | موقع ناس الرسمي.

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