2019/03/14 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرمادي – ناس أظهرت صور، الخميس، غرق شوارع مدينة الرمادي بعد هطول الامطار، فيما طالب الاهالي الحكومة بوضع حلول جذرية لمشاكلهم الخدمية.ونقل مراسل “ناس”، اليوم (14 اذار 2019)، صوراً اظهرت غرق شوارع المدينة بالكامل، فضلاً عن غرق المحلات التجارية.وقال صاحب احد المحال التجارية في حديث لمراسل “ناس”، إن “هذه ليست المرة الاولى التي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمطار تغرق شوارع الرمادي (صور) NAS | موقع ناس الرسمي.

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