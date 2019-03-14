محافظ الانبار يفتتح معمل سمنت كبيسة بعد تأهيل اجزاء واسعة منه

2019/03/14 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نهاد الحديثي - العراق

افتتح محافظ الانبار الدكتور علي فرحان الدليمي هذا اليوم معمل سمنت كبيسة بعد إعادة إعمار اجزاء واسعة منه اذ يعد احد افضل المنشآت الصناعية في الشرق الاوسط في الاعوام السابقة من حيث جودة الانتاج وكمياته .

وتجول السيد الدليمي في بعض اقسام المعمل وتفقد احوال العاملين فيه برفقة اعضاء مجلس المحافظة ومدير عام شركة الاسمنت العراقية وعدد من اعضاء الحكومة المحلية في قضاء هيت .

واكد السيد المحافظ ان افتتاح هذه المنشأة الحيوية رسالة واضحة لتقدم الانبار على صعيدي الامن والإعمار اذ سيساهم هذا المعمل في دعم حركة الاعمار

وقال مدير معمل سمنت كبيسة هندي حامد حسين في حديث لـ السومرية نيوز، إن المعمل "يعتبر من الصروح الاقتصادية المهمة في الأنبار"، مبينا انه "يعتبر اول صرح اوه معمل يتم اعماره بعد التحرير".

وأضاف أن "هذا السمنت معروف على مستوى الوطني بنوعيته وجودته العالية"، مشيرا الى أن "العمل سوف يساهم في إعادة اعمار المدن المحررة وبقية مدن العراق التي هدمت نتيجة احتلال داعش".

وتابع حسين، أنه "يضم 650 موظفا على الملاك الدائم وتشغيل عشرات الشباب والخريجين بصيغة عقود واجور".

يذكر ان معمل سمنت كبيسة تعرض الى دمار وخراب كبير بعد احتلال تنظيم "داعش" لمعظم مدن الانبار بعد عام 2017، حيث بلغت نسبة الدمار فيه 75%.

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