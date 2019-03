القنصلية الأمريكية في أربيل: الملا مصطفى البارزاني سيظل خالداً في الذاكرة

2019/03/14 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيل أعلنت القنصلية الأمريكية في أربيل، إحياء ذكرى ميلاد القائد مصطفى البارزاني، الذي يوافق اليوم الخميس، 14 آذار، 2019.وقالت القنصلية في تغريدة على موقع تويتر إنها تستذكر حياة وإرث الملا مصطفى البارزاني في الذكرى الـ116 لميلاده، مشيرةً إلى أن القائد الراحل سيظل خالداً في الذاكرة لما حققه لإقليم كوردستان والشعب الكوردي. وأرفقت القنصلية منشورها، بصورة تجمع بين الملا مصطفى البارزاني والمصور الفوتوغرافي الأمريكي، ويليام كارتر التقطت عام 1965.نص التغريدة: "تستذكر القنصلية الأمريكية العامة في أربيل اليوم حياة وإرث الملا مصطفى البارزاني، الذي ولد قبل 116 عاماً في مثل هذا اليوم، في 14 آذار 1903.الملا مصطفى البارزاني سيظل خالداً في الذاكرة لما قدمه من إسهاماته لإقليم كوردستان العراق والشعب الكوردي"

Today the U.S.



Consulate General Erbil remembers the life and legacy of Mullah Mustafa Barzani, who was born 116 years ago today, on March 14, 1903.



Mullah Mustafa will be remembered for his contributions to the Iraqi Kurdistan Region and Kurdish people.



pic.twitter.com/T6UKYBBXAV

— U.S.



Consulate Erbil (@USConGenErbil) March 14, 2019

