تحالف الاصلاح يكشف عن موقف جديد بشأن رئاسات اللجان النيابية

2019/03/14 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- عزت النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار ندى شاكر، الخميس، تأخير حسم ملف رئاسات اللجان النيابية الى المحاصصة السياسية بين الكتل داخل مجلس النواب، فيما اعتبرت عدم حسمها بسبب وجود أربعة وزارات غير مكتلة أمر غير منطقي.وقالت شاكر في تصريح صحفي، إن “رئاسات اللجان النيابية الدائمة تشهد في الوقت الحالي خلافات كبيرة بين الكتل ...

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