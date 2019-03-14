اللقاء الإسلامي اللبناني: التطبيع مع الصهاينة جاء بأوامر أميركية

2019/03/14 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد اللقاء الإسلامي الوطني في لبنان ،الخميس، إن التطبيع العربي مع الصهاينة جاء بأوامر أميركية.وقال اللقاء في بيان ان “ما يحصل في المسجد الأقصى من اعتداءات صهيونية على الرجال والنساء جريمة بحق كل المسلمين والعرب”، مستغربا “الصمت العربي والإسلامي أمام الجرائم الصهيونية”، مطالبا “الشارع العربي والإسلامي بصحوة الضمير ورص الصفوف لمواجهة المؤامرة الأميركية […]

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