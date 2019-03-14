القاء القبض على 15 متهما بجرائم جنائية مختلفة في كربلاء

2019/03/14 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الأمنية القبض على 15 متهما مطلوبا للعدالة وفق جرائم جنائية مختلفة في محافظة كربلاء المقدسة.

وذكر اعلام شرطة محافظة كربلاء المقدسة نقلا عن المتحدث الرسمي باسم قيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت العقيد علاء الغانمي :" ان مفارز قسم مكافحة الإجرام المنتشرة في عموم المحافظة تمكنت من إلقاء القبض على(15) متهماً مطلوباً الى العدالة وفق اوامر قبض وتحري اصولية وبمختلف الجرائم الجنائية.

وأضاف :" ان سبعة من ضمن المتهمين الملقى القبض عليهم مطلوبين وفق أحكام مادة السرقة واثنين منهم تم القبض عليهم متلبسين بالجرم المشهود مشيرا الى " ان بقية المتهمين، تنوعت جرائمهم بين النصب والاحتيال على المواطنين والاعتداء والتزوير والمخالفات فضلا عن ضبط عدد من العجلات التي لا تحمل مستمسكات رسمية وثبوتية ، مبينا انه تم إحالة جميع المتهمين الى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم لينالوا جزائهم العادل.

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