بالوثائق.. تعرف على نص النشيد الوطني المقترح في البرلمان

2019/03/14 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​قدم أعضاء في مجلس النواب، اليوم الخميس، مقترح قانون النشيد الوطني، إلى رئيس المجلس محمد الحلبوسي بغية إحالته الى لجنة الثقافة والإعلام النيابية لأكمال خطوات تشريعه.

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