معتصمون يقطعون الطريق الرئيس بناحية الحمزة الغربي في بابل

2019/03/14 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتصم العشرات من المواطنين في ناحية الحمزة الغربي جنوب الحلة ، مركز محافظة بابل ، للمطالبة بالخدمات ، وقطعوا الطريق الرئيس الرابط بين الحلة والناحية .

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