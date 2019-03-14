النزاهة تناقش مسودة مشروع تعديل قانون صندوق استرداد أموال العراق

2019/03/14 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، مع لجنة النزاهة النيابية، مُسوَّدة مشروع تعديل قانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9 لسنة 2012).

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