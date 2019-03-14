مدرب المنتخب الوطني في بغداد لحضور كلاسيكو العراق

2019/03/14 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… وصل مدرب المنتخب الوطني، ستريشكو كاتانيتش، الخميس، الى العاصمة بغداد من اجل مشاهدة مباراة الكلاسيكو بين الزوراء والقوة الجوية في مباراة مؤجلة من الجولة الـ16 بالدوري الممتاز.وقال الناطق الرسمي لاتحاد الكرة حسين الخرساني لـ / المعلومة/ ان “مدرب المنتخب الوطني ستريشكو كاتانيتش، وصل الى العاصمة بغداد بعدما اختتم ورشة العمل الخاصة […]

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