2019/03/14 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اظهر خبراء الوكالة الدولية للبحوث السرطانية دراسة لعدد من المواد الغذائية واكتشفوا، أن" مادة أكريلاميد التي يحتمل أنها "مسرطنة، موجودة بنسبة عالية في البطاطس المقلية والرقائق".

وذكرت الدراسة ان" النتائج التي ظهرت عن اختبار المواد الغذائية المكرسة لكشف احتوائها على مواد تشكل خطورة على الصحة والحياة، بان" البطاطس المقلية والرقائق التي ينتشر استهلاكها على نطاق واسع، تحتوي على نسبة عالية من مادة الأكريلاميد التي يحتمل أنها مادة مسرطنة، وتسبب نشوء الأورام الخبيثة."

واكتشف الباحثون أعلى نسبة لهذا المركب في البطاطس المقلية والرقائق، كما توجد هذه المادة في البسكويت والخبز والقهوة واللوز المحمص.

وينتج هذا المركب الكيميائي بصورة طبيعية تحت تأثير درجات الحرارة العالية في بعض المواد الغذائية، النباتية منها خاصة، المحتوية على نسبة عالية من الكربوهيدرات ونسبة بسيطة من البروتينات.

انتهى..م.ر

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