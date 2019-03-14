الأمن والدفاع النيابية تبث البشرى للمفسوخه عقودهم في الدفاع والداخلية

2019/03/14 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، خالد العبيدي، اليوم الخميس، أن" لقاءا حصل بين المنتسبين المفسوخة عقودهم في ساحة التحرير ولجنة الأمن والدفاع النيابية بشأن آلية عودتهم إلى الخدمة".

وقال العبيدي في تصريح خاص لموقع "الغدير"، أن" لجنة الأمن والدفاع النيابية اجتمع أمس مع المنتسبين الذين تظاهروا في ساحة التحرير للوقوف على مطالبهم"، مبينا انه" بعد عودة أعضاء اللجنة تقرر عقد اجتماع مع اللجنة المالية في لجنة الأمن والدفاع النيابية وتوصلنا إلى حلول سترضي المتظاهرين وسيتم تطبيقها بأقرب وقت ممكن".

وأضاف العبيدي، انه" خلال الأيام القليلة المقبلة ستبدأ وزارة الدفاع والداخلية بالإعلان عن تقديم طلبات المفسوخة عقودهم من اجل عودتهم إلى الخدمة".

وأوضح، انه" تم مفاتحة القائد العام للقوات المسلحة من قبل رئاسة البرلمان من اجل إطلاق التخصيصات المالية إضافة إلى إنهاء الأمور الإدارية والمتعلقات الخاصة بهذا الشأن".

وأكد العبيدي، انه" سنبث البشرى للمنتسبين المفسوخة عقودهم خلال الفترة القريبة المقبلة بعد حل جميع الأمور الخاصة بهم بشكل جدي وليس كما في السابق".

انتهى..م.ر

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