كربلاء.. رسالة ماجستير عن الخصاص الجزئية لفايروس

2019/03/14 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل الطالب حسين عبد علي الهر، على شهادة الماجستير بدرجة امتياز عن رسالته الموسومة "الخصائص الجزئية لفايروس الابسن بار المرتبط بالاورام اللمفاوية" في مدينة كربلاء.ونقل مراسل وكالة نون الخبرية، ان المشرفين على البحث هم كل من ا.د مهند محسن احمد و استشاري دكتور حيدر جبر كحيوش، والمناقشين هم كل من ا.د غانم عبود جابر المولى رئيس اللجنة والاعضاء ا.د حيدر فيصل غازي و ا.م.د محمد فوزي الكنبر، مبيناً ان المناقشة تمت في كلية الطب / جامعة كربلاء.

وقال الهر في حديث لوكالة نون الخبرية، ان الفايروس يعتبر مسرطن ويسبب سرطان اللمفوما (الاورام اللمفاوية) وان اول تسجيل لسلالة من النمط الاول لهذا الفايروس في بنك الجينات العالمي من العراق.

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