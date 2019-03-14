نائب يحمل الحكومة والاحزاب غزو المخدارت للبيوت والمدارس

2019/03/14 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب عن كتلة صادقون حسن سالم، الخميس، الحكومة إلى معالجة مطالب المتظاهرين والشباب العاطلين.وقال سالم في مؤتمر صحفي، تابعته وكالة نون الخبرية، انه "منذ أربعة أيام والمفسوخة عقودهم لا أحد ينظر إليهم، ومن الواجب على الحكومة الاستماع لمعاناتهم".

وأضاف أن "هناك مشكلة اخطر من داعش الإرهابي وهي المخدرات التي غزت البيوت والمدارس ومن يتحمل المسؤولية هي الحكومة والأحزاب"، مبينا أن "إيقاف الصناعة وإهمال الزراعة وعدم خلق فرص العمل جرت الشباب لهذه المشكلة".

وطالب الحكومة بدعم الطاقات الشبابية من خلال توفير فرص العمل وتأمين مستقبل تلك الشريحة.

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