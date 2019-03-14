الحكيم: حريصون على بناء أفضل العلاقات مع الإمارات

2019/03/14 | 18:06

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وأكد الحكيم خلال استقباله للسفير الشحي في مكتبه بمقر وزارة الخارجية بمناسبة انتهاء مهامه كسفير لدولة الإمارات في بغداد، حرص الحكومة العراقية على بناء أفضل العلاقات مع دولة الإمارات بما يخدم مصالح الشعبين .وحمّل وزير الخارجية العراقي السفير تحياته الخاصة إلى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي .من جانبه، أعرب السفير الاماراتي عن شكره وامتنانه لما لقيه من تسهيلات خلال فترة عمله في العراق، متمنياً للعراق حكومة وشعباً كل التقدم والازدهار، مؤكداً حرص قيادة دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

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