وزارة التخطيط العراقية تعلن اعداد المشاريع المنجزة والمنفذة والمتوقفة وتكاليفها في عموم العراق

2019/03/14 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التخطيط، الخميس، بيانات وتفاصيل مهمة بشأن المشاريع حسب القطاعات ومراحل التنفيذ بنوعيها الاستثمارية وتنمية الاقاليم في عموم العراق.

وذكرت خلية الاعلام الحكومي في بيان لها اليوم، (14 آذار 2019)، أن "العدد الكلي للمشاريع المقرة لغاية نهاية عام 2017 بلغ (4682) مشروعا بلغت كلفتها الكلية (232) ترليونا و( 712) مليار دينار".

واضاف البيان فيما "بلغ حجم الاموال المخصصة لها (24) ترليونا و(828) مليار دينار، كما بلغ عديد المشاريع المنجزة او قيد التنفيذ في في مراحل تسوية الحسابات (3185) مشروعا، والمتبقي منها (1497) مشروعا بين متوقف او مسحوب العمل عنه، او لم يباشر به، او محال من دون مباشرة، او بمراحل الاعلان والاحالة والتصميم والدراسة".

وأوضحت وزارة التخطيط ان "المشاريع المشار اليها توزعت بواقع (1684) مشروعا ضمن المنهاج الاستثماري التي تنفذ من قبل الوزارات الاتحادية، اما المشاريع المنفذة من قبل الحكومات المحلية ضمن برنامج تنمية الأقاليم، فقد بلغ عددها (2998) مشروعا".

واضافت الوزارة ان "(791) مشروعا من مجموع المشاريع تم إنجازها وهناك (1893) مشروعا في طور التنفيذ و(502) مشروعا في مرحلة تسوية الحسابات، فيما بلغ عدد المشاريع المتوقفة (1210) مشروعا، وهناك (92) مشروعا تم سحب العمل من الشركات المنفذة و(98) مشروعا لم تتم المباشرة بها اطلاقا و(27) مشروعا محال ولم تتم المباشرة بتنفيذه و(50) مشروعا في طور الاعلان والاحالة و(18) مشروعا في مرحلة التصاميم و(5) مشاريع في مرحلة الدراسة".

ولفتت إلى أن "حصة القطاع الزراعي من هذه المشاريع بلغت (198) مشروعا، فيما كان عدد مشاريع القطاع الصناعي (569) مشروعا، وفي قطاع النقل والاتصالات (862) مشروعا، اما قطاع المباني والخدمات فقد كانت حصته (2069) مشروعا، وفي قطاع التربية (983) مشروعا".

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