التربية ترعى الدورة التدريبية في مجال الصحة النفسية المزمع انعقادها خلال نيسان المقبل

2019/03/14 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي ،اليوم الخميس، مديريات التربية في بغداد لجانبي الكرخ والرصافة بالمشاركة في اعمال الدورة التدريبية التطويرية لمجال الصحة النفسية

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