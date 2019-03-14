منظمة أوبك.. تخفض إنتاج النفط 221 ألف برميل في فبراير

2019/03/14 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خفضت منظمة أوبك إنتاجها الشهري من النفط بمقدار 221 ألف برميل يومياً في شهر فبراير الماضي بقيادة فنزويلا، وذلك تزامناً مع استمرار جهود خفض الإنتاج.ومنذ

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