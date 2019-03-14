مجلس البصرة يخصص 153 مليار دينار من موازنة 2019 لقطاع الكهرباء

2019/03/14 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلن مجلس محافظة البصرة، الخميس، عن تخصيص 153 مليار دينار من موازنة المحافظة لعام 2019 لمشاريع الطاقة الكهربائية الخاصة بالنقل والتوزيع.وقالت عضو المجلس انوار مدلل لـ/ المعلومة /، ان “90% من خطوط الإنتاج للطاقة الكهربائية في البصرة جديدة والخلل في كهرباء البصرة يكمن في خطوط النقل والتوزيع”.وأضافت ان “مجلس البصرة […]

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