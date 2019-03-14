2019/03/14 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد : الفرات نيوز} قال وزير الخارجية محمد علي الحكيم اليوم الخميس ان العراق أصبح نقطة التقاء في المنطقة والعالم.

وقال بيان للوزارة ان ذلك جاء خلال استقبال الحكيم وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان في مقر الوزارة ببغداد.وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون المشترك في جميع المجالات، والتأكيد على أهمية العراق الجغرافية للمنطقة.وأكد الوزير الحكيم أن العراق أصبح نقطة التقاء في المنطقة والعالم، مشدداً على أهمية الملف الأمني، ومحاربة الإرهاب بعد التضحيات الكبيرة التي قدمها العراقيون في حربهم ضد عصابات داعش.وذكر البيان ان هذه الزيارة تاتي للتحضير لاجتماع المجلس التنسيقي العراقي – السعودي المقرر انعقاده قريباً.من جانبه أشار الوزير السبهان، بحسب البيان ، إلى أن استقرار العراق يساهم في استقرار المنطقة مبدياً استعداد السعودية للمشاركة في إعادة إعمار العراق، وتنفيذ مشاريع استثمارية في المجال الزراعي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية يلتقي السبهان ويؤكد: العراق أصبح نقطة التقاء) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية يلتقي السبهان ويؤكد: العراق أصبح نقطة التقاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).