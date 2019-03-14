نائب عن الاصلاح: الاتفاق على مرشح الداخلية وصفقات مالية تعطل الدفاع

2019/03/14 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار عبد الرحيم الشمري، الخميس، عن اتفاق الاطراف السياسية على تسمية مرشح وزارة الداخلية، مؤكدا وجود صفقات مالية تعرقل الاتفاق على المرشح لوزارة الدفاع.وذكر الشمري لوكالة {الفرات نيوز} انه "تم التوصل الى اتفاق بشأن مرشح وزارة الداخلية"، لافتا الى ان "مسالة وزارة الدفاع تعود للطرف السني وهي من الصفقات المالية الموجود".

واكد"عرض شروط على بعض الاسماء بتوقيع {صكوك} فارغة الا انهم رفضوا الامر"، مشيرا الى "رفض التصويت على فيصل الجربا لعدم موافقته على تدخل الاطراف بقراراته وعدم قبوله بالإملاءات والتوجيه في التعاقدات".واشار الى ان "حصة الوزارة من جهة الاصلاح لاياد علاوي، وان رئيس مجلس النواب وجهات اخرى تعترض على ان تخصص هذه الوزارة له".انتهى

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