“ناس” تنشر النصّ الكامل لـ “قانون تخصيص قطعة أرض للعوائل العراقية”

2019/03/14 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس ينشر “ناس”، الخميس، النص الكامل لـ”قانون تخصيص قطعة أرض للعوائل العراقية”.للإطلاع على نص القانون كاملا: أضغط هنا

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