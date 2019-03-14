2019/03/14 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع…

هناك تفاصيل اخرى بخصوص موجة مطر هائلة تتسبب في غرق شوارع بغداد NAS | موقع ناس الرسمي.

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