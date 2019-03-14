العراق يتوقع نمو القمح لنحو مثليه مع زيادة الأمطار

2019/03/14 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت وزارة الزراعة العراقية يوم الخميس إنها تتوقع ارتفاع محصول القمح المحلي لنحو مثليه إلى أربعة ملايين طن هذا العام بعد أن شجعت زيادة مستوى الأمطار المزارعين على زراعة الحبوب.

كان العراق أنتج 2.17 مليون طن من القمح في 2018 وتوقع زراعة ثلاثة ملايين طن في 2019.



لكن تحسن الأمطار أتاح مزيدا من الأراضي الخصبة لزراعة المحصول خارج المناطق المخطط لها سلفا.

وقال حميد النايف المتحدث باسم وزارة الزراعة "المساحات المزروعة بلغت 7.3 مليون دونم ولذا نتوقع أن يدور الإنتاج بين أربعة ملايين و4.5 مليون طن."

تمد الأمطار يد الغوث لمزارعي العراق بعد أن كابد مستورد الحبوب الكبير الأمرين في ظل نقص المياه على مدى العام المنصرم.

وفي سبتمبر أيلول، قال العراق إنه سيخفض إجمالي المساحة المروية التي يزرعها في موسم 2018-2019 في خضم نقص المياه.

كان الجفاف وتناقص تدفقات الأنهار أجبرا العراق على حظر زراعة الأرز وسائر المحاصيل الصيفية كثيفة الاستهلاك للمياه.

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