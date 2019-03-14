امانة بغداد تستنفر طاقاتها لمواكبة الامطار

2019/03/14 | 19:17

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وذكرت في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "محطاتها وخطوطها الرئيسية والفرعية والطوارئ مهيأة ومزودة بالوقود في حال انطفاء الكهرباء المفاجئ عن المحطات".وتابعت ان "كوادرها البشرية منتشرة في عموم العاصمة بغداد".انتهى

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