عبدالمهدي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البريطاني

2019/03/14 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص العراق على تطوير العلاقات مع بريطانيا والاستمرار بالتعاون في مجال مكافحة الارهاب وتحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي .واضاف ان الحكومة العراقية تضع في مقدمة اولوياتها الانفتاح على دول الجوار واقامة شبكة علاقات تخدم الامن والاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة ، حيث استقبلنا في بغداد مؤخرا مسؤولين من دول الجوار بينهم الرئيس الايراني ووزير التجارة السعودي ترافقهم وفود مسؤولة واقتصادية كبيرة .وحول الموقف من تواجد قوات التحالف في العراق أكد رئيس مجلس الوزراء تقدير الحكومة لدورها بمحاربة الارهاب وتقديم التدريب والمشورة ، وانها موجودة بدعوة من الحكومة العراقية وتتحرك بموافقتها وانه لاتوجد قواعد عسكرية اجنبية كما لاتوجد اهداف اخرى لهذه القوات سوى محاربة داعش وتدريب القوات العراقية، مبينا ان العراق دولة ديمقراطية تتعدد فيها الآراء والمواقف حيال مختلف القضايا التي تهم البلاد .

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