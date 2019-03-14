2019/03/14 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس نشر موقع “المونيتور” تقريرا، الخميس، يتحدث عن استعداد الحكومة العراقية لمحاكمة عناصر تنظيم داعش بموجب القوانين المحلية.www.nasnews.com “أعداد وجنسيات” وجاء في التقرير الذي تابعه “ناس” اليوم (14 آذار 2019) أن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أعلن في 26 شباط/ فبراير، عن تسلم العراق 250 داعشيّاً عراقيّاً، مشدّداً على أنّ الذين استلمهم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تقرير يناقش محاكمة عناصر داعش العراقيين والأجانب المُستلمين من “قسد” NAS | موقع ناس الرسمي.

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