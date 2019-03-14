المنافذ الحدودية والتجارة السعودية يتفقان على أتمتة الأجراءات وتحديد موعد افتتاح منفذ عرعر.

2019/03/14 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى السيد رئيس هيأة المنافذ الحدودية الدكتور كاظم العقابي معالي وزير التجارة والأستثمار السعودي السيد ماجد القصبي والوفد المرافق له، حيث تم مناقشة عدد من المحاور أهمها ضرورةالعمل على توفير كافة المتطلبات اللأزمة لفتح منفذ عرعر الحدودي بموعد أقصاه في شهر تشرين الأول المقبل.حيث تم التأكيد على ضرورة أتمتة الأجراءات الجمركية والأنتقال الى تطبيق نافذة التبادل التجاري الواحدة.

وأبدى القصبي أستعداد المملكة بتقديم الدعم الفني والمادي وتحمل كافة التكاليف المادية اللأزمة لتطبيق نافذة التبادل التجاري الواحدة،كما ناقش الجانبان موضوع ساحة التبادل التجاري الواحدة .

حيث أكد العقابي على رغبة العراق بأن تكون ساحة التبادل التجاري في الجانب العراقي وذلك لتوفير فرص عمل لأهالي محافظتي كربلاء والانبار، ومن جانبه ابدى وزير التجارة السعودي على أستعداد المملكة باقامة ساحة التبادل التجاري شرط ان يتم أنشاء هذه الساحة وفقاً للمعاير الدولية.

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