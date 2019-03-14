عبدالمهدي يتلقى اتصالاً من وزير الخارجية البريطاني ويؤكد على ملف مهم

2019/03/14 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ اكد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي؛ اليوم الخميس؛ تقدير الحكومة لدور التحالف الدولي بمحاربة الإرهاب؛ وذلك خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء؛ ان عبدالمهدي “تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت، اكد فيه دعم الحكومة العراقية ومساندة جهودها بترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز مكانة العراق في محيطه العربي والاقليمي والدولي، كما جدد التهنئة لرئيس الوزراء بتولي رئاسة الحكومة”.

ونقل البيان عن عبدالمهدي؛ تأكيده على “حرص العراق على تطوير العلاقات مع بريطانيا والاستمرار بالتعاون في مجال مكافحة الارهاب وتحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي”.

وأشار الى ان “الحكومة العراقية تضع في مقدمة اولوياتها الانفتاح على دول الجوار واقامة شبكة علاقات تخدم الامن والاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة، حيث استقبلنا في بغداد مؤخرا مسؤولين من دول الجوار بينهم الرئيس الايراني ووزير التجارة السعودي ترافقهم وفود مسؤولة واقتصادية كبيرة”.

وتابع البيان؛ “وحول الموقف من تواجد قوات التحالف في العراق؛ أكد رئيس مجلس الوزراء تقدير الحكومة لدورها بمحاربة الارهاب وتقديم التدريب والمشورة، وانها موجودة بدعوة من الحكومة العراقية وتتحرك بموافقتها”؛ مشيرا الى انه “لا توجد قواعد عسكرية اجنبية كما لا توجد اهداف اخرى لهذه القوات سوى محاربة داعش وتدريب القوات العراقية”.

وشدد ان “العراق دولة ديمقراطية تتعدد فيها الآراء والمواقف حيال مختلف القضايا التي تهم البلاد”.

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