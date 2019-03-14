صورة.. حادث يخطف حياة عامل نظافة وسط بغداد

2019/03/14 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ توفي عامل نظافة اليوم الخميس؛ اثر تعرضه لحادث مروري مؤسف في منطقة العلاوي وسط العاصمة بغداد.وذكرت مصادر محلية؛ ان عامل النظافة (سلام راضي) ضمن كادر بلدية الكرخ؛ توفى اليوم إثر حادث مؤسف؛ بعد تعرضه لحادثة دهس من قبل احد السواق حيث كان يعمل بتنظيف الشارع قرب مجسر العلاوي وسط بغداد.وأشارت […]

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