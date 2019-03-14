2019/03/14 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مسعود : العراق لا يمكنه ان يقدم اي طلب رسمي للفيفا في الوقت الحالي

14/03/2019 19:19:00 PM |

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واع / بغداد / ز .ا

علق رئيس اتحاد الكرة، عبد الخالق مسعود، الخميس ، على مقترح لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بشان استضافة العراق لعدد من مباريات مونديال 2022 في قطر.

ودعا رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، عباس عليوي خلال مؤتمر صحفي، اليوم، نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إلى تقديم طلب رسمي يتضمن احتضان العراق لمباريات من مونديال قطر عام 2022.

وقال مسعود إن "العراق لا يمكنه ان يقدم اي طلب رسمي للفيفا في الوقت الحالي، كون الاتحاد الدولي لم يقرر رسمياً زيادة عدد منتخبات كأس العالم 2022 في قطر الى 48 منتخباً".

واوضح بالقول، "حتى في حال قرر اتحاد الكرة زيادة عدد المنتخبات فإننا لن نتمكن من احتضان مباريات كأس العالم، فالعراق ليست لديه مقومات استضافة جمهور ومباريات كبيرة في حدث عالمي كالمونديال".

واضاف ان "دولة الكويت ايضاً ستجد صعوبة كبيرة في استضافة مباريات من المونديال"، مرجحاً ان "يستقر (فيفا) على اقامة مونديال 2022 في قطر فقط".

ويدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم، غدا الجمعة، في مدينة ميامي الأمريكية اعتماد رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2022، من 32 إلى 48 منتخبا بدعم من رئيسه السويسري جياني إنفانتينو.

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