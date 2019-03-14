وزير التعليم يبحث مع عمداء كليات الطب آليات تطبيق نظام المقررات

2019/03/14 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‎النور نيوز/ بغداد

‎بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل مع عمداء كليات الطب، آليات تطبيق نظام المقررات الدراسية.





وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزير التعليم بحث اثناء ترؤسه اجتماعا لعمداء كليات الطب وعدد من المسؤولين في الوزارة، آليات تطبيق نظام المقررات الدراسية في كليات الطب بالجامعات العراقية”.





‎وأوضح السهيل، ان “نظام المقررات سيعمل على تسهيل مهمة الطالب في حصوله مفردات المنهج المقرر” ، مؤكدا “العمل بنظام المقررات داخل الجامعات العراقية للعام الدراسي المقبل”.

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