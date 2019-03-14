2019/03/14 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، عن وجود أمر حكومي لإجراء كشف دقيق لجميع قواعد القوات الأمريكية المتواجدة في الأراضي العراقية، فيما بينت أن هذه الخطوة جاءت للتعرف على أعداد القوات الأمريكية وتسليحها ومهامها؛ لإرسال تقرير مفصل عنها إلى البرلمان.وقال عضو اللجنة مهدي تقي، أن “الحكومة وجهت بإجراء زيارات ميدانية لجميع القواعد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع النيابية: الحكومة وجهت بإجراء زيارات ميدانية للقواعد الأمريكية في العراق alansaar.

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