برلماني مصري: أمريكا وتركيا تجاوزا على القوانين الدولية بسبب وجودهم في سوريا

2019/03/14 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد عضو مجلس النواب المصري سمير البطيخي، أن الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، تجاوزا على القوانين الدولية، من خلال تواجدهما غير الشرعي في سوريا.وقال البطيخي في تصريح، إن “احتجاز القوات الأمريكية للمهجرين السوريين في مخيم الركبان ومنعهم من العودة إلى مناطقهم أمر مرفوض ولا يمكن القبول به كما أن تصرفات قوات النظام التركي التي […]

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