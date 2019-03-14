الكابينة الوزارية.. خلافات حتى اللحظة الأخيرة وفيتو إيران وميليشياتها موجود

2019/03/14 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أولى جلسات مجلس النواب اليوم الخميس بفصله التشريعي الثاني الذي بدأ في 9 آذار/ مارس الجاري، لم تستكمل الكابينة الوزارية لأن عمّق الخلافات بين الكتل السياسية حالت دون تقديم مرشحين للوزارات الأربع الشاغرة وهي الدفاع، والداخلية والعدل والتربية رغم تأكيدات سابقة لأغلب الأطراف السياسية، وتعهدات باستكمال تشكيل حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

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