2019/03/14 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز - بغداد

قالت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الخميس، إنها تتوقع ارتفاع محصول القمح المحلي لنحو مثليه إلى أربعة ملايين طن هذا العام بعد أن شجعت زيادة مستوى الأمطار المزارعين على زراعة الحبوب.

وكان العراق أنتج 2.17 مليون طن من القمح في 2018 وتوقع زراعة ثلاثة ملايين طن في 2019.



لكن تحسن الأمطار أتاح مزيدا من الأراضي الخصبة لزراعة المحصول خارج المناطق المخطط لها سلفا.

وقال حميد النايف المتحدث باسم وزارة الزراعة إن "المساحات المزروعة بلغت 7.3 مليون دونم ولذا نتوقع أن يدور الإنتاج بين أربعة ملايين و4.5 مليون طن."

وتمد الأمطار يد الغوث لمزارعي العراق بعد أن كابد مستورد الحبوب الكبير الأمرين في ظل نقص المياه على مدى العام المنصرم.

وفي أيلول، قال العراق إنه سيخفض إجمالي المساحة المروية التي يزرعها في موسم 2018-2019 في خضم نقص المياه.

وكان الجفاف وتناقص تدفقات الأنهار أجبرا العراق على حظر زراعة الأرز وسائر المحاصيل الصيفية كثيفة الاستهلاك للمياه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تتوقع ارتفاع محصول القمح الى اربعة ملايين طن في 2019) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تتوقع ارتفاع محصول القمح الى اربعة ملايين طن في 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).