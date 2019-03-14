2019/03/14 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع المتنبئ الجوي، عضو لجنة الخبراء في منظمة الأرصاد العالمية،

صادق عطية، الخميس، تعرض البلاد الى حالة جوية ممطرة جديدة بداية

الاسبوع المقبل، مشيرا الى انحسار الامطار الحالية ابتداء من صباح

غد الجمعة.

وقال عطية، في منشور له على صفحته في فيسبوك، ان “الطقس هذه الليلة

يكون غير مستقر مع عبور جبهة المنخفض الجوي للبلاد”، مشيرا الى

“استمرار التقلبات الجوية تقريبا في كافة المدن عدا الغربية منها

التي بدأت الاسحب تتلاشى فيها وتستقر اجواءها مؤقتا”.وأضاف، انه “مع ساعات صباح يوم الجمعة تكون الامطار (مؤقتا) قد

انتهت في مدن الوسط والجنوب والغربية (مع فرص لتكونات رعدية ممطرة

في بعض مناطق واسط وديالى وشمال ميسان تستمر لغاية ظهر الجمعة

تقرببا) يصحبها انخفاض بدرجات الحرارة بعدة درجات عن الايام السابقة

وتعود الاجواء باردة نسبيا خلال الصباح ومعتدلة نهارا خلال يوم

الجمعة والسبت”.وأوضح ان “فرص هطول الأمطار في عموم مدن الشمال اضافة الى مدينة

صلاح الدين ستستمر خلال يوم الجمعة والسبت ايضا، مع فترات من التوقف

المؤقت لتعود مرة اخرى”.وأشار خبير الطقس الى انه “مع استمرار فرص الامطار على مدن الشمال

خلال يومي الجمعة والسبت، ايضا التوقعات تشير الى عودة فرص الامطار

على مدن وسط البلاد وغربها وبعض من مدن الجنوب خلال ليل يوم السبت

وصباح الاحد”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متنبئ جوي : موجة جديدة من الامطار بداية الاسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متنبئ جوي : موجة جديدة من الامطار بداية الاسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).