ظريف : طهران وبغداد ستنتقل الى مرحلة البناء معاً

2019/03/14 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن منطقة الشرق الأوسط

تحتاج إلى تعاون بين كل الأطراف. وأضاف ظريف أن روحاني إختار أن يزور العراق في هذا التوقيت بالذات

للبحث مع الجانب العراقي كيف يمكن للبلدين أن ينتقلا من مرحلة قتال

التطرف معاً إلى مرحلة البناء معاً، مشيرا الى ان ذلك ينصب في مصلحة

البلدين وفي مصلحة المنطقة لأننا نعتقد أنه يمكن لإيران والعراق أن

يكونا ركني الأمن والتعاون في المنطقة”.

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